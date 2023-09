Disabili, reti sociali e bisogni delle famiglie. Nunzio Angiola all’evento al Palazzetto dell’Arte

Assumere impegni precisi per garantire a tutti la giusta attenzione da parte dell’amministrazione comunale, anziani compresi. “Disabilità: assistenza, riabilitazione e recupero sociale” è il tema dell’incontro in programma domani 27 settembre a partire dalle ore 18 presso la sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, che sarà introdotto e moderato dalla pediatra Maria Teresa Vaccaro.

Parlerà di “Disabilità integrazione e servizi” Giovanni Torra (presidente Anfass e presidente del Comitato Consultivo Asl Foggia), approfondimento su “Reti sociali e bisogni delle famiglie” con Stefano Cancellaro (coordinatore Centro Diurno per demenza e Alzheimer Villa Elisa). Elisabetta Chiaromonte (presidente dell’associazione Italiana persone down) tratterà il delicato argomento di “Essere diversamente abili a Foggia”, mentre Francesco Sollitto (ordinario di Chirurgia Toracica all’Università di Foggia) parlerà di “Disabilità prima e dopo le cure ospedaliere. Il progetto di cura e di recupero di salute”. Le conclusioni sono affidate a Nunzio Angiola candidato sindaco di Foggia per una coalizione di quattro liste civiche.