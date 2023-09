Software di gestione per l’ospedale di Manfredonia, De Leonardis : “Gravi disfunzioni nel nuovo programma”

“A dispetto di quanto annunciato in pompa magna dalla Asl di Foggia riguardo l’avvio della nuova cartella clinica elettronica e del nuovo software per il laboratorio di analisi al presidio ospedaliero San Camillo De Lellis di Manfredonia, è bene far presente che, invece, si riscontra uno stato peggiorativo delle procedure”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che spiega: “A dispetto dei programmi definiti obsoleti dall’Asl, il nuovo sistema in via di installazione non è stato collaudato con la conseguenza che, dal 14 settembre, si riscontrano molteplici problemi nella sua utilizzazione. Ci sono arretrati di refertazioni, anche di pazienti oncologici, che avrebbero ovviamente bisogno di avere a disposizione il proprio referto nel giro di poche ore in maniera tale che un oncologo possa prescrivere le terapie più appropriate. Insomma – prosegue De Leonardis – ci troviamo di fronte a un programma complesso che abbisogna di correzioni delle criticità e che comunque non è funzionale né flessibile se paragonato a quello utilizzato fino a qualche settimana fa, che invece non creava problemi. Le gare d’appalto – evidenzia De Leonardis – dovrebbero essere espletate per migliorare i servizi, non per peggiorarli. In questo specifico caso, invece, si è tornati indietro di vent’anni. Peraltro, gli stessi tecnici dell’Asl hanno sollecitato l’azienda fornitrice del software a correggere rapidamente tutte le farraginosità di questo nuovo complesso programma. Presenterò una interrogazione urgente all’assessore Palese su questo tema e chiedo, sin da ora, al direttore generale dell’Asl, Nigri, di adoperarsi rapidamente per trovare soluzioni efficaci. La salute delle persone non può aspettare né tollerare situazioni grottesche come quella che ho appena descritto. Così come bene farebbe la direzione generale dell’Asl di Foggia a preoccuparsi dell’efficienza degli strumenti che sceglie per la gestione dei servizi da erogare all’utenza (le lettere di dimissione, i referti di laboratorio, i referti di radiologia, il fascicolo Sanitario elettronico 2.0), anziché autocelebrarsi con comunicati stampa annunciando, per di più, l’estensione di questo presunto ammodernamento ad altri presidi ospedalieri”, conclude De Leonardis