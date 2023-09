“Punti Cardinali”, Vieste diventa riferimento nazionale. Leo: “In Puglia apertura scuole va posticipata”

Vieste città dei primati, non solo nel settore turistico. La città del Pizzomunno è stata tra le prime in Puglia ad avviare il progetto Punti Cardinali, e la prima in assoluto a trarre il bilancio di interi mesi di laboratori, corsi e percorsi formativi. “Vieste – ha detto l’assessore alle Politiche del lavoro e dell’Istruzione, Sebastiano Leo – ha lavorato bene grazie ad una amministrazione che ha saputo da subito cogliere le varie opportunità del progetto diventando un punto di riferimento non solo in Puglia ma in tutta l’Italia”. Leo è poi intervenuto sulle richieste di alcuni presidi che nei giorni scorsi hanno contestato l’apertura troppo in anticipo della scuola.

“Mi trovate perfettamente d’accordo a posticipare l’apertura delle scuole, ma siamo vincolati dai 200 giorni obbligatori che bisogna fare durante l’anno. Una rimodulazione necessaria da portare in sede ministeriale per far rivedere il calendario. La norma che prevede i 200 giorni va rivista. La scuola in Puglia e nelle regioni del Sud non può iniziare ad inizio settembre. Assolutamente”.