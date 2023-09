Scienza, cultura e società: la WebRadio e la WebTV Unifg pronte a svelare il nuovo palinsesto

Dopo il grande successo dell’evento inaugurale “WebTV – Talk 0” tenutosi il 7 settembre in diretta dall’Ateneo di Foggia, nel quale si è discusso di nuovi progetti e iniziative dell’Unifg in compagnia del Rettore, il prof. Lorenzo Lo Muzio, della prof.ssa Giusi Antonia Toto, di Emanuela Vocino (Presidente del Consiglio degli Studenti), di Marika Morlacco (Manager didattico) e della special guest Marco Carrara, il più giovane conduttore in RAI e presentatore del programma Timeline, il C-Lab – coordinato dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto, docente ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale – è pronto a partire con il nuovo palinsesto.

Il 21 settembre, a partire dalle 17:00, avremo il piacere di seguire la diretta “Inclusion 4.0: un premio di laurea per l’Inclusione”, durante la quale le professoresse Giusi Toto e Annamaria Petito dell’Università di Foggia, il professor Luigi Antioco Zurru dell’Università di Cagliari, la prof.ssa Arianna Taddei dell’Università di Macerata e la prof.ssa Silvia Maggiolini dell’Università Cattolica di Milano discuteranno circa le nuove frontiere della ricerca efficace sull’inclusione, nell’ambito del premio di laurea a livello nazionale con il quale si intende valorizzare lavori di tesi magistrale che studiano come promuovere il benessere delle persone con disabilità.

“In una società come quella attuale” – sottolinea la prof.ssa Toto – “caratterizzata dalle nuove sfide europee promosse dall’Agenda 2023 e strettamente legate al benessere e al placement inclusivo, serve sempre più sensibilizzare studenti e laureandi su tali tematiche. Da qui parte l’intuizione di istituire un premio di laurea per l’inclusione e quale migliore mezzo di comunicazione e divulgazione di tale premio se non la nuova web TV, forma di trasmissione diretta in grado di raggiungere tutti i nostri studenti e quanti ci seguono attivamente”.

Ma questa non è l’unica novità. Da quest’anno, Unifg è diventata la prima Università “amica” del Metodo Analogico del maestro Camillo Bortolato. Il metodo, adottato da oltre due milioni di studentesse e studenti a livello nazionale, sarà oggetto di ricerca per l’Università di Foggia. Ne parleranno le formatrici che si stanno occupando del progetto di ricerca, Rosanna Di Francesco, Mery Semeraro e Lucia Melchiorre, e le presidi di alcune scuole coinvolte, Marianna Valvano, Matilde Iaccarino e Lucia Gaeta durante la live “Imparare divertendosi: il Metodo Bortolato”, che andrà in onda il 28 settembre, sempre a partire dalle 17:00. Tale servizio, tra le altre finalità divulgative, sarà diretto alla sponsorizzazione del Bootcamp MAB.LAB previsto per il 12 ottobre 2023 nella magica cornice del Dipartimento di Studi Umanistici e del DEMET e dell’Inclusion Fest, una tre giorni dedicata all’inclusione sociale, scolastica e lavorativa che vedrà protagonista l’Ateno di Capitanata dal 21 al 23 novembre 2023.

“Il Bootcamp sarà l’occasione per coniugare ricerca scientifica e ricadute sul territorio. A ragione, infatti, ad intervallare i lavori nei due dipartimenti ci saranno manifestazioni di piazza per far giungere ad un ampio pubblico la bellezza di una società accogliente ed inclusiva. Non solo spettacoli e intrattenimento, ma anche cultura, grazie agli stand innovativi che esporranno gli ultimi risultati della ricerca nazionale nei diversi settori della formazione. Tali stand arricchiranno, inoltre, le giornate dell’Inclusion Fest, evento dedicato alla cultura dell’accessibilità.” così aggiunge il prof. Danilo Leone, Delegato alla Terza Missione.

Proprio il prof. Danilo Leone, insieme ai colleghi prof. Riccardo Di Cesare e alla prof.ssa Toto, saranno i protagonisti di una nuova live, in onda il 10 ottobre 2023, che avrà come focus principale le bellezze artistiche della nostra terra, una diretta che ci aiuterà a ripercorrere la nostra storia attraverso gli antenati Dauni.

Tuttavia, mentre la Web Tv spicca il volo, la Web Radio non va in vacanza, ma ha inaugurato – a partire da questa settimana – un nuovo ciclo di rubriche con cadenza settimanale, condotte dai nostri studenti e speakers d’eccellenza Gabriele Spicciariello, Vincenzo Ficarelli, Fabiola Imperatrice, Antonio Belgioioso, Ciro Fierro, e accompagnate da contenuti extra mensili e podcast, che potrete ascoltare sui nostri canali social ogni lunedì e mercoledì.

La settimana di rubriche, taggata Web Radio Unifg, si apre il martedì con “DigitalPulse”, un programma dedicato all’evoluzione digitale e alle tendenze nell’ambito del digitale, gaming, alta tecnologia, realtà virtuale, dispositivi tecnologici, ingegneria, informatica e comunicazione digitale, che mira a tenere informati gli studenti sugli ultimi sviluppi nel mondo digitale; prosegue il mercoledì con “UniVerse”, programma incentrato sull’esperienza degli studenti universitari, attraverso il quale, ogni settimana, discuteremo circa i vari aspetti della vita universitaria, affrontando argomenti come hobby, progetti, esperienze di vita e conversazioni bilingue con studenti internazionali per promuovere un dialogo interculturale; terminando il giovedì con “UniVibes”, un programma musicale dedicato alla generazione Z, con un focus su artisti emergenti locali e nazionali, un’opportunità questa per i nostri studenti di scoprire nuove tendenze musicali e promuovere anche artisti emergenti che abitano i nostri dipartimenti.

Dopo questi primi episodi, utili a mostrare al pubblico il servizio offerto, a partire dal prossimo mese è prevista una programmazione più cadenzata, che unisce Web Radio e Web TV ed è ricca di contenuti che spazieranno dalla scienza, alla cultura, alla società, e che vedono la partecipazione di diverse personalità di rilievo come il matematico Rocco Dedda, il Regista Giuseppe Nuzzo, i rappers Reverendo, Nando e tanti altri ospiti provenienti dal mondo dello sport, giornalisti, tiktokers, nonché la trasmissione in esclusiva dei grandi eventi dell’ateneo foggiano, primo tra tutti l’inaugurazione dell’anno accademico.

“L’Università di Foggia scommette ancora una volta sulla potenza della comunicazione multimediale per accrescere il suo impatto nella comunità e nel territorio, contribuendo alla diffusione di una rete educativa fatta non solo di informazione come sensibilizzazione, ma soprattutto di formazione e di lettura dei bisogni dei nostri studenti, obiettivo principale del nostro processo educativo”, così afferma ai nostri microfoni la prof.ssa Cristina Simonetti, delegata del Rettore nei Servizi agli studenti e ADISU.

I contenuti della Web Radio e della WebTV sono sempre disponibili in open source sui canali web ufficiali dell’Università di Foggia, sui social network e sulle principali piattaforme di streaming.

Aspetti le nuove puntate ma non hai ancora guardato il Talk 0? Visita il sito https://webtv.unifg.it.