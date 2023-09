Tassa di soggiorno e parcheggi, Vieste tra le città che incassano di più. “Conti a posto è fondamentale”

Vieste è la regina delle città pugliesi che incassano di più grazie soprattutto all’imposta di soggiorno e ai parcheggi. E se a questo aggiungiamo anche gli introiti provenienti dalle multe, la capitale del Gargano è sicuramente tra le prime in Italia. La tassa di soggiorno oggi vale oltre 3 milioni di euro, i parcheggi quasi un milione e mezzo di euro. Risorse utili a migliorare la qualità della vita di viestani e dei tanti turisti.

“Avere i conti a posto – ha spiegato il sindaco Giuseppe Nobiletti – è fondamentale, senza le risorse la politica non può fare molto e non può dare risposte alle tante richieste dei cittadini. Il nostro è stato un lavoro di risanamento importante iniziato sin da subito. Vieste oggi è una città ottimale dal punto di vista finanziario perchè ha delle entrate consistenti grazie alla tassa di soggiorno e ai parcheggi che ci consentono di attuare una serie di interventi e servizi. Gli introiti più importanti arrivano dall’imposta di soggiorno passata da 600mila euro del 2016 agli attuali 3 milioni e 300mila euro. Per quel che concerne i parcheggi siamo passati dai 126 mila euro del 2016 a 1 milione e 400 mila euro dello scorso anno. Tutte risorse che vengono investite a Vieste ad iniziare dal rifacimento delle strade e delle piazze ad altre opere pubbliche di rilievo”.