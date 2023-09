Fiacco pareggio al “Monterisi”, il Cerignola ferma la capolista Juve Stabia. Match senza reti

Pareggio a reti bianche tra Cerignola e Juve Stabia al termine di una gara per niente entusiasmante. Primo tempo ad appannaggio dei campani che hanno sfiorato il gol del vantaggio con Candellone, ripresa tutta del Cerignola che tuttavia non è mai riuscita a concretizzare. In ombra il tridente d’attacco D’Andrea-Leonetti-Malcore, ma un po’ tutta la squadra è apparsa stanca. Solo nel finale grazie agli innesti di Ghisolfi e D’Ausilio gli ofantini hanno cercato di sbloccarla senza però mai essere pericolosi.