Foggia sbanca Catania, super secondo tempo dei rossoneri. Marino e Tonin stendono i siciliani

Foggia corsaro in Sicilia dove ritrova gol e vittoria. Battuto il Catania 2-0 al termine di una partita che si è infiammata solo nel finale. Cudini deve subito rinunciare a Rizzo che si infortuna durante il riscaldamento, al suo posto Salines che si piazza a sinistra della difesa a 4. In attacco oggi Peralta a supporto del tandem Embalo-Tonin. Primo tempo brutto e privo di occasioni di rilievo con le due squadre che badano a difendersi e a ripartire in contropiede.

Ripresa con il Foggia più reattivo che arriva alla conclusione in diverse occasioni, ma è il Catania a sfiorare il vantaggio con un gran tiro di Chiricò che si stampa sulla traversa. Al 28’ rossoneri in vantaggio: gran tiro dalla distanza di Marino e palla in rete. Gli etnei non mollano e continuano ad attaccare, collezionando una serie di angoli che non sortiscono nessun effetto. Anzi è ancora il Foggia a trovare il gol del raddoppio con il solito Tonin che approfitta di una incertezza del portiere siciliano e insacca da posizione angolata.