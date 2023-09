Due liste per Mainiero: “Donne e uomini perbene, senza macchia. Innamorati di Foggia”

Giornata politica intensa a Foggia per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale. Giuseppe Mainiero (in foto con Antonio Tutolo) ne ha depositate due a Palazzo di Città: “Ci siamo. Questa mattina abbiamo ufficialmente depositato le due liste – ‘Mainiero Sindaco’ e ‘Resto a Foggia con Mainiero Sindaco’ – collegate alla mia candidatura a sindaco di Foggia ed il nostro programma amministrativo.

Due liste di donne e uomini perbene, senza macchia, innamorati di Foggia e convinti come me dell’urgenza di scongiurare il rischio che la sua amministrazione finisca nuovamente nelle mani incapaci di chi l’ha calpestata e fatta sprofondare.

Desidero ringraziare ciascuno dei miei candidati per questo atto di straordinario coraggio. Non era facile scegliere la strada della libertà da partiti, apparati, dinamiche di potere. Non era semplice scegliere la via più rischiosa. Ma quella che hanno deciso di imboccare con me è anche l’unica possibile. Le altre sono un film già visto e rivisto, la riedizione di un passato cupo che non deve tornare.

Nelle nostre liste non ci sono ‘professionisti delle preferenze’, voltagabbana, ex amministratori che nessuno rimpiange, funzionari di Enti pubblici pronti ad esercitare il loro potere per ottenere consenso.

Nelle nostre liste i foggiani troveranno persone che non hanno nulla a che fare con le logiche che hanno inquinato e reso disastrosa l’amministrazione della città negli ultimi venti anni.

Dalla nostra parte abbiamo la forza delle idee, la caparbietà nel voler spezzare quella finta alternanza tra centrodestra e centrosinistra che fino ad oggi non ha prodotto nulla di buono. Altrimenti la nostra Foggia non sarebbe ridotta nello stato attuale.

La nostra proposta è la sola vera e seria alternativa da un lato alla coalizione di Franco Landella e dall’altro a quella del Partito Democratico, tanto ‘larga’ da offrire una ‘casa’ anche a quei trasformisti che fino a ieri erano accanto all’ex sindaco – rinviato a giudizio con l’accusa di corruzione e tentata concussione – responsabile, assieme ai suoi alleati, dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

Nelle nostre liste si respira il fresco profumo della pulizia e del cambiamento, non il tanfo del ceto politico parolaio e inconcludente che i Foggiani ormai conoscono fin troppo bene.

Con ogni nostro singolo candidato siamo partiti mesi fa, coltivando un sogno che faremo diventare realtà il 22 ed il 23 ottobre.

Non ci spaventa l’esercito di candidati consiglieri dei nostri avversari. Dalla nostra parte abbiamo l’onestà, la competenza e la preparazione che servono a Foggia. E dalla nostra parte abbiamo la fiducia e il sostegno di una città stanca di prese in giro, chiacchiere e promesse che mai si sono trasformate in fatti. Una città che noi, a differenza degli altri, conosciamo e percorriamo ogni giorno. Casa per casa, strada per strada.

Meno di trenta giorni ci separano dal voto. Meno di trenta giorni in cui i foggiani dovranno decidere se andare avanti o tornare indietro, se continuare ad essere sudditi o alzare la testa e reagire.

Noi siamo in campo per combattere e vincere questa sfida, offrendo ai nostri figli una possibilità diversa dalla “fuga” a cui purtroppo i partiti li hanno costretti da tempo e continueranno a costringerli se dovessero ritornare in Comune.

Siamo in campo per costruire una Foggia capace, pulita, generosa, onesta, efficiente, moderna, coraggiosa. Siamo in campo per far nascere, finalmente, un’altra Foggia. Ora”, conclude.

Di seguito i nomi dei candidati al Consiglio comunale delle due liste a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Mainiero.

LISTA “MAINIERO SINDACO”

1. Roberto Alloggio

2. Massimo Biscotti

3. Damiano Bordasco

4. Cosimo Cantatore

5. Luana Chiarello

6. Gabriele Vito Corbo

7. Giuseppe D’Introno

8. Loredana De Cata

9. Giuseppe De Niro

10. Nino De Rogatis

11. Giorgia Dechiaro

12. Pasquale Di Domenico

13. Francesco Di Gemma

14. Enzo Dota

15. Laura Fares

16. Enza Gattullo

17. Giuseppe Gramazio

18. Leonardo Guerra

19. Salvatore Imperio

20. Michele Lillino

21. Luciana Mainiero

22. Brigitte Marsocci

23. Antonietta Moffa

24. Liliana Nuzziello

25. Marco Matteo Papicchio

26. Maria Perrone

27. Gaetano Rendina

28. Nella Sasso

29. Pierfedele Schiavone

30. Roberta Mafalda Traisci

31. Andrea Vittozzi

32. Antonio Tutolo

LISTA “RESTO A FOGGIA CON MAINIERO SINDACO”

1. Mariangela Albanese

2. Vincenzo Carbone

3. Francesco Cela

4. Giuseppe Paolo Cota

5. Potito D’Angelico

6. Maurizio Del Pesce

7. Giuseppina Di Giorgio

8. Ciro Antonio Fonseta

9. Michele Garruto

10. Berardino Gatto

11. Pasquale Lauriola

12. Vincenzo Lo Storto

13. Monica Mannatrizio

14. Paola Mastrolitto

15. Rossella Mazzacano

16. Giuseppina Padalino

17. Luigi Pascarelli

18. Maurizio Rana

19. Gabriella Sabatino

20. Anna Scalera

21. Anna Tonti

22. Michele Villani