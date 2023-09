De Sabato e le “sette idee capitali”. Il candidato: “Orgoglioso della squadra elettorale”

Martedì 25 settembre, alle 19 in Piazza Giordano, si terrà la presentazione del programma e delle liste “De Sabato Sindaco” e “Progetto concittadino”, a sostegno del candidato sindaco di Foggia Antonio De Sabato.

“Sono particolarmente orgoglioso della squadra elettorale che mi ha dato fiducia e mi sostiene. Due liste composte da persone con a cuore il nostro territorio, pronte a scendere in campo e a contribuire fattivamente per dare un futuro migliore alla nostra città”.

Poi aggiunge: “Siamo in dirittura d’arrivo. Devo dire che è stata veramente un’impresa difficile per noi perché la normativa è davvero lunga, in alcune fasi anche contorta, proprio nella definizione di quelli che sono gli adempimenti. Quindi abbiamo trovato degli ostacoli, ma lo sapevamo, ma siamo felici di avere predisposto liste vere, che nascono dal basso. Sono i candidati a essersi proposti, quindi in realtà la parte più complicata è stata quella burocratica e non la ricerca delle candidature. Adesso possiamo finalmente essere un po’ più liberi di essere noi stessi. Durante la campagna elettorale in città si svilupperanno tante belle iniziative previste dal programma. Avremo le sette idee capitali in contrapposizione ai sette vizi capitali ai quali Foggia si è adattata nel corso degli ultimi anni. Cambiamento e non adattamento”.

Tra i nomi dei candidati consiglieri che si sono dichiarati pronti a sostenere le idee ed il programma elettorale di Antonio De Sabato, 32 candidati per la lista “De Sabato Sindaco” e 29 per “Progetto Concittadino”, Vito De Filippis, Maria Cristina Piemontese, Alessio Lusuriello, Roberto Foglio, Pellegrino Riccio, Alessandra Tarquinio, Eva De Vito, Linda Marcone, Antonio Solimene, Stefania Solimeno, Claudio Colecchia, Gaetano Paoletti, Giacomo la Trecchia, Chiara Amorico.