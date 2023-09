Agricoltori del Gargano in ginocchio, la grandine spazza via le colture e danneggia i mezzi

Gargano nella morsa del maltempo. Veri e propri nubifragi stanno interessando dal primo pomeriggio di oggi tutto il promontorio da Manfredonia a Lesina. Forti temporali lungo la costa, grandinate nell’entroterra con gravi danni all’agricoltura e alla viabilità.

Chicchi di grandine grossi come noci nelle campagne della piana tra San Marco in Lamis e Rignano Garganico con ingenti danni ai campi di pomodoro, ai vigneti e agli oliveti. La grandine caduta con forza ha danneggiato anche alcune auto in transito sulla pedegarganica e alcuni mezzi agricoli. A Peschici il forte temporale accompagnato da raffiche di vento fortissime sta causando disagi lun go la costa. Sul luogo i volontari della Protezione civile e della Polizia locale con il sindaco Luigi D’Arenzo e la delegata alla Protezione civile, Angela Ricci.