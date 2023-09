Zaccheria vuoto e porte inviolate: deludente pareggio tra Foggia e Virtus Francavilla

Termina a reti bianche il derby pugliese tra Foggia e Francavilla in uno Zaccheria ancora privo di pubblico. Un’altra prestazione incolore per i dauni. Cudini nell’undici iniziale preferisce la coppia d’attacco Peralta – Beretta con Tonin che entrerà solo nella ripresa. Primi quarantacinque minuti di gioco avari di emozioni con le due squadre che non creano mai azioni degne di nota. Nel secondo tempo entra anche Schenetti e i rossoneri alzano il ritmo senza però mai creare pericoli alla porta del Francavilla.

Il primo tiro nello specchio della porta brindisina lo scocca Tonin al 17’ e trova piazzato il portiere Forte. Al 25’ è ancora Tonin a rendersi pericoloso su assist di Salines: il suo tiro viene deviato in angolo dall’estremo del Francavilla. Un minuto dopo clamorosa occasione fallita da Di Noia, il suo colpo di testa finisce incredibilmente alto a portiere battuto. Nel finale il Foggia colleziona una serie di angoli ma senza mai impensierire la retroguardia ospite. Foggia-Francavilla finisce 0-0.