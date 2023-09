Il Cerignola sfiora il colpo in trasferta a Crotone. Succede tutto nei minuti di recupero

Il Cerignola domina ma viene beffato solo nei secondi finali. A Crotone finisce 1-1 ma che rabbia per la squadra di Ivan Tisci passata in vantaggio al 90’ con Zak Ruggiero e rimontata un minuto dopo da Guido Gomez. I pugliesi non mollano e tornano ad attaccare fino a colpire una clamorosa traversa al 95’ con D’Ausilio. Sei minuti di recupero interminabili dove è successo di tutto dopo una gara ben giocata dal Cerignola che soprattutto nel primo tempo ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio.