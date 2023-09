Controlli sui lavori stradali a Foggia: diffidate alcune società di servizi. Opere di ripristino non eseguite a regola d’arte

Una diffida ad adempiere al ripristino della sede stradale a regola d’arte, dopo i lavori eseguiti per il posizionamento di cavi e tubature, è stata emessa e notificata all’Acquedotto Pugliese, alla FiberCop spa e alla società E-distribuzione spa dall’amministrazione comunale di Foggia sulla base di quanto disposto del nuovo regolamento comunale sui lavori stradali, approvato dalla Commissione Straordinaria a marzo di quest’anno.

La diffida è partita dopo i controlli eseguiti dal Servizio Lavori Pubblici mediante verifiche in loco, incrociate con quelle amministrative, anche a seguito di segnalazioni di attenti cittadini. In particolare il provvedimento riguarda i lavori di posa di cavi e condotte eseguiti da ditte terze per conto delle suddette società di servizi su viale degli Aviatori, via Manfredonia, via Napoli e via D’Aragona, arterie importanti della nostra città da poco ripristinate in occasione dell’arrivo del giro d’Italia nel mese di maggio 2023.

Una cattiva abitudine, purtroppo consolidata, per contrastare la quale è stato predisposto il nuovo regolamento. Con la notifica della diffida l’amministrazione comunale intima agli interessati di assumere immediatamente tutte le determinazioni del caso strumentali alla tutela dell’incolumità pubblica e privata. Inoltre prescrive di effettuare i lavori di ripristino del manto stradale a regola d’arte, dandone adeguata contezza tecnica e procedurale al Servizio Lavori Pubblici ed al Servizio Ambiente. Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica, l’ente provvederà attraverso il Servizio Avvocatura, ad escutere la polizza fideiussoria rilasciata a garanzia per i ripristini effettuati in modo non conforme alle prescrizioni del vigente regolamento sui lavori stradali.