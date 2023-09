Sta meglio ed è fuori pericolo il ragazzo accoltellato nel centro di Foggia. Il padre ringrazia per l’affetto

Sta meglio ed è fuori pericolo il ragazzo accoltellato lo scorso 14 settembre in piazza Martiri Triestini a Foggia. Lo rende noto il padre sui social: “Sono il papà di Costantino il giovanotto aggredito con tre coltellate lo scorso 14 settembre nel centro storico di Foggia.

Volevo ringraziare pubblicamente te Voce (pagina facebook, ndr) per l’affetto e la vicinanza che tu e la tua pagina avete mostrato verso mio figlio. Volevo ringraziare tutti gli amici, parenti, conoscenti che ci hanno sostenuto in questa delicata vicenda. Oggi sono a dirvi che Costantino è fuori pericolo e in netto miglioramento. Volevo anche rivolgere qualche parola a chi, ignorando e non conoscendo i dettagli della vicenda, ha tratto conclusioni affrettate: nessuno merita violenza e nessuno deve praticarla ma, in una storia raccontata male, i cattivi sono gli altri”.

Per l’accoltellamento nel centro storico, la squadra mobile ha sottoposto a fermo un ragazzo di 19 anni che, su Instagram, poco dopo il fatto di sangue aveva postato un video spiegando di aver reagito ad alcune provocazioni.