Vieste, si avvicina la candidatura ufficiale a Comune Europeo dello Sport. “Che occasione”

Vieste sempre più vicina ad ottenere la candidatura ufficiale a Comune Europeo dello Sport per il 2025. In questi giorni, nell’ambito della 3^ edizione del “Viestival”, la festa dello sport, ha fatto tappa a Vieste la commissione europea per la valutazione del “Comune Europeo dello Sport”.

L’amministrazione comunale di Vieste – con il sindaco Giuseppe Nobiletti, la vicesindaco e assessore al Turismo Rossella Falcone, l’assessora alla Cultura Graziamaria Starace e l’assessore allo Sport Dario Carlino – e il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Programmazione unitaria e Infrastrutture Raffaele Piemontese hanno accolto la commissione europea composta dal presidente ACES Vincenzo Lupattelli, dal referente Puglia per l’Istituto per il Credito Sportivo Vincenzo Fucci, dal delegato ACES per Taranto Michele Zittucro, dal presidente dell’Ufficio per le attività sportive Fabrizio Santangelo e dal presidente MSP (Movimento Sportivo Popolare) Italia Gianfranco Mastrangelo.

La commissione ha visitato gli impianti sportivi della città e degli istituti scolastici, ha incontrato le associazioni sportive, ha ammirato Vieste e la costa garganica.

“Lo sport è motore di grandi cambiamenti e io sono sicuro che il riconoscimento di Vieste come ‘Comune Europeo dello Sport’ possa essere un volano per rendere migliore il nostro futuro e quello delle nuove generazioni”, ha affermato l’assessore allo Sport del comune di Vieste Dario Carlino, che ha aggiunto: “La nostra visione di sport si basa sulla partecipazione aperta del maggior numero possibile di cittadini e punta all’inclusione. Perché lo sport ha una valenza sociale, economica, politica e rappresenta un’opportunità di crescita per la nostra città”.

Presenti a Vieste in questi giorni anche il presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Puglia Giuseppe Pinto e il Legend di Sport e Salute Luigi Mastrangelo, plurititolato del volley azzurro e testimonial di Vieste 2025. La proclamazione del “Comune Europeo dello Sport 2025” avverrà il prossimo mese di novembre.