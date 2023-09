Monte Sant’Angelo in delegazione a Mont Saint-Michel: “Rete europea centri micaelici a maggio 2024 per festival Michael”

Una delegazione istituzionale della Città di Monte Sant’Angelo, guidata dal Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, è stata nei giorni scorsi in visita ufficiale all’Abbazia francese di Mont Saint-Michael – fondata nel 708 dal vescovo Aubert proprio da una pietra del Santuario pugliese e i due centri sono gemellati dal 2019 – per incontrare sindaci, amministratori, rappresentati di associazioni e comunità religiose della rete europea dei centri micaelici e definire strategie e obiettivi di questo ambizioso progetto internazionale.

Una tappa importante, ultima di un tour nazionale ed internazionale che ha visto Monte Sant’Angelo protagonista ad Agrigento, nell’ambito dell’evento “Verso Agrigento 2025 – Capitale Italiana della Cultura. Città e progetti in rete” con le altre città finaliste a Capitale Italiana della Cultura 2025, e alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia con “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” in programma dal 5 all’8 ottobre a Monte Sant’Angelo.

Un’intensa campagna di promozione de #LaCittàdeidueSitiUnesco in cui si è presentato e raccontato “Un Monte in cammino”, il progetto della Capitale della cultura pugliese del 2024 e si è presentato il progetto Michael365, spin off del Festival Michael che ha l’obiettivo di creare un ponte tra i grandi eventi ed appuntamenti che promuovono la figura dell’Arcangelo, dei cammini e dei pellegrinaggi (festival Michael a maggio, #MonteSantAngelolongobarda il 25 giugno e ora partono il Corteo delle apparizioni dell’associazione Insieme Per il 24 settembre, la Processione della sacra spada del 29 settembre con la Festa patronale, Mònde – Festa del Cinema sui Cammini dal 5 all’8 ottobre con MAD e Apulia Film Commission).

“L’incontro a Mont Saint-Michael con altri amministratori, associazioni e rappresentanti religiosi delle varie comunità europee ha permesso di definire le strategie e le nuove tappe di questo ambizioso progetto di rete internazionale, con l’obiettivo di riunire i centri micaelici di Spagna, Francia e Italia, allargare la rete e richiedere il riconoscimento della Via Micaelica al Consiglio d’Europa come itinerario culturale” – ha dichiarato il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, che prosegue – “Portiamo Monte Sant’Angelo nel cuore dell’Europa dove merita di essere e dal 2017 continuiamo a costruire ponti e a creare reti internazionali per valorizzare sempre di più la figura del nostro Arcangelo e costruire opportunità di sviluppo per la nostra terra”.

La delegazione è stata accolta dal Sindaco di Mont Saint-Michel, Jacques Bono e dal Sindaco di Avranches, David Nicolas, presidente europeo della rete dei centri micaelici: “Una giornata importante che ha permesso di riunire tutti i siti europei dei santuari di San Michele e programmare insieme lo sviluppo della rete, un’opportunità di crescita per tutti i territori coinvolti attraverso la valorizzazione della cultura e della spiritualità legata all’Arcangelo Michele” – ha dichiarato Nicolas.

“Continua il lavoro di valorizzazione culturale e di promozione della destinazione turistica della Città dei due Siti UNESCO, un lavoro che continuiamo a costruire insieme alla rete internazionale dei grandi santuari dedicati all’Arcangelo Michele, alla rete nazionale dei Longobardi e alle reti regionali con i siti UNESCO di Puglia e dei grandi centri di culto pugliesi” – il commento della vicesindaca Rosa Palomba, assessore con deleghe all’istruzione, cultura e turismo che nei giorni scorsi è stata presente ad Agrigento, Venezia e in Francia, che aggiunge – “Obiettivi che ci hanno portato nel solo 2022 a crescere del 32% in più di presenze turistiche, segno che questo lavoro sta dando concrete possibilità di sviluppo sociale, culturale ma soprattutto economico. Con il riconoscimento di Capitale della cultura di Puglia nel 2024 e con il Giubileo del 2025 miriamo a rafforzare e potenziare il nostro brand, la reputazione della nostra destinazione, l’economia delle nostre imprese e del nostro territorio”.

La delegazione istituzionale è stata composta da: Pierpaolo d’Arienzo (sindaco), Rosa Palomba (vicesindaco, assessore istruzione-cultura-turismo), Antonella Iaculli e Mariangela Rignanese (consigliere comunali), Giosiana Santoro (Responsabile settore Amministrativo – Cultura, turismo) e Pasquale Gatta (staff sindaco – comunicazione e promozione).

“Stiamo lavorando per portare tutta la rete europea dei centri micaelici a Monte Sant’Angelo nel maggio 2024” – aggiunge il sindaco d’Arienzo, in occasione della settima edizione del Festival Michael che si terrà dal 4 al 12 maggio 2024.