Centrodestra e civici insieme. “Siamo uniti in un percorso comune per il rilancio di San Severo”

“Ieri le rappresentanze consiliari delle opposizioni, unite dalla volontà di condividere un progetto alternativo di governo della città e per interrompere 10 anni di palude politica a San Severo, si sono riunite insieme alle rappresentanze cittadine dei principali movimenti civici della città. La riunione è stata presieduta da Aldo D’Alessandro, alla presenza dei consiglieri comunali di opposizione di Forza Italia, Azione, Città Civile e Direzione Italia”. Lo riporta una nota divulgata dalla coalizione.

“Nel corso dell’incontro, tanto auspicato dal popolo di centrodestra, hanno partecipato anche le delegazioni dei seguenti movimenti: Noi Siamo, San Severo Siamo Noi, Federazione di Centro, Unione di Capitanata, Officina Politica, Noi Moderati e Puglia Popolare. Sebbene per impegni lavorativi la Lega non sia potuta essere presente, ha confermato il suo impegno attivo nelle prossime riunioni, si registra come unica assenza quella di Fratelli D’Italia. La decisione chiave emersa nell’incontro è quella di strutturare da subito un coordinamento tra le delegazioni che abbia il compito di stilare proposte, garantire liste pulite, coordinare i lavori di opposizione e organizzare nei prossimi giorni una manifestazione pubblica che coinvolgerà l’intera città.

Le forze politiche presenti hanno, inoltre, sottolineato l’importanza della componente civica, linfa vitale e propositiva per poter ottenere qualità e coinvolgimento cittadino. Questo incontro è il primo segnale di un impegno condiviso per il rilancio della nostra comunità e della voglia di cambiare finalmente pagina, respingendo al mittente le infondate accuse di divisioni interne, facendo emergere la voglia di vincere e la costruzione di un programma da presentare per le prossime elezioni amministrative del 2024. Il centrodestra e i movimenti civici rimangono fermamente determinati a restare uniti e a condividere un progetto comune di rilancio della città”.