C’è ancora speranza a Foggia, dopo l’uomo che distrusse la panchina si pente anche il ladro dello zaino

“Errare è umano, perdonare è divino (Alexander Pope). Con questa frase concludiamo questi giorni concitati. Il protagonista del folle gesto è venuto nella nostra libreria e ha saldato la somma corrispondente al valore dello zaino, ma soprattutto si è scusato per l’insano gesto. Va bene così, l’importante è ammetterlo”. I titolari della libreria Mondadori di via Oberdan a Foggia hanno fatto sapere che l’uomo che aveva portato via uno zaino si è pentito tornando in negozio e pagando per la merce sottratta inizialmente.

Un lieto fine che fa il paio con l’uomo che, qualche giorno fa, era tornato in viale Colombo, su invito del parrucchiere Eddy Melissano, per ripristinare una panchina da lui stesso danneggiata con l’auto durante una manovra di parcheggio. C’è ancora speranza.