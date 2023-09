Ventata di cultura a Foggia, tutto pronto per la nuova stagione del Teatro del Fuoco. Svelato il programma

Tutto pronto per la nuova stagione teatrale del Teatro del Fuoco di Foggia. L’associazione Musica e Sorrisi ha svelato il programma e gli artisti, presentando il calendario degli eventi per la Stagione Teatrale 2023/24. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede della Provincia di Foggia è stato illustrato il cartellone della kermesse che inizierà il prossimo 18 novembre con lo spettacolo di Marisa Laurito, a seguire tanti altri nomi come Enzo Gragnaniello, Enzo Decaro, Nunzia Schiano, Gianluca Guidi e molti altri. Nomi prestigiosi anche per la rassegna fuori abbonamento con il ritorno di Buccirosso, e il concerto di Sergio Caputo. Nell’intervista al vice presidente di Musica e Sorrisi, Gianni Calabrese, e all’addetto stampa Rosaria D’Errico tutti i dettagli.

“Nonostante la riforma che ha ridotto la competenza e le risorse delle province d’Italia, ha detto il presidente Giuseppe Nobiletti -, la Provincia di Foggia ha conservato il Teatro del Fuoco, come unico contenitore culturale capace di rappresentare un punto fermo per la cultura della città di Foggia, con un possibile richiamo di interesse per l’intera provincia. Come sindaco di Vieste, ricordo come ben sette anni fa, abbiamo dovuto ristrutturare non solo la macchina organizzativa e burocratica dell’Ente ma lavorare alacremente per installare nella mentalità dei cittadini un nuovo sentimento di autostima, una sorta di orgoglio di cittadinanza capace di far crescere l’interesse di tanti verso la Città, il paesaggio e le attività culturali. Dove regna il degrado nessuno è interessato ad investire, pertanto l’auspicio è quello di vedere presto risorgere la città di Foggia, affermandosi come punto di rifermento per la Cultura, il turismo e le attività imprenditoriali ad esse collegate”.