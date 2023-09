Decaro e Piemontese lanciano Episcopo: “Candidata giusta del campo largo, Foggia rinascerà”

Alla fine il Partito Democratico ha dovuto virare sul nome presentato dal Movimento 5 Stelle: Maria Aida Episcopo, attuale provveditore agli studi di Foggia. Sarà lei la candidata del fronte progressista alle prossime elezioni amministrative di ottobre. In Capitanata da alcuni giorni è in giro per incontri istituzionali, il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro. “È una buona candidatura, la Episcopo è una professionista seria che ha amministrato molto bene il mondo della scuola. Credo che possa diventare un buon punto di riferimento per la città di Foggia che mai come questa volta ha bisogno di fare uno scatto in avanti, a partire dai giovani. Mi auguro che il centrosinistra possa presentare liste di tutto rispetto con professionisti, personalità della società civile, dall’associazionismo. Foggia deve voltare pagina e la comunità foggiana deve prendersi la responsabilità di guidare la città”.

Con Decaro il vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese. “È la candidata giusta. Abbiamo chiuso con Maria Aida Episcopo, una brava dirigente, una donna popolare, foggiana, legata al sociale e della quale tutti noi abbiamo grande stima. Il centrosinistra finalmente si presenta unito e compatto con un campo largo progressista con il Pd, il M5S, le forze della sinistra e le civiche vicine al presidente Emiliano. Mai come questa volta a Foggia abbiamo presentato un campo largo come questa volta. Sono convinto che i foggiani non vedono l’ora di cambiare passo e non vogliono dare continuità a chi ha amministrato la città negli ultimi 7 anni che ci hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Con Episcopo Foggia rinascerà”