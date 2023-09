Addio al “sindaco dei selfie”. Lettera di Valente a Rotice: “Mere apparizioni ad eventi, altro che sfide epiche”

Dopo la fine dell’amministrazione Rotice a Manfredonia è già tempo di guardare avanti in vista delle elezioni comunali del 2024. Il Consiglio comunale si è infatti sciolto dopo le dimissioni di 14 consiglieri e presto saranno inviati i commissari. Intanto, l’ormai ex consigliera di opposizione Maria Teresa Valente, ha scritto una lettera a Gianni Rotice per replicare alle dichiarazioni di addio di quest’ultimo.

“Caro ex sindaco Rotice, leggere il tuo commovente addio alla poltrona di primo cittadino mi ha spinto a riflettere su quanto durante il tuo mandato (e oltre) tu abbia dato priorità alle parole piuttosto che ai fatti. Innanzitutto, è proprio dall’inizio del tuo messaggio che emergono le basi dei tuoi errori: hai considerato questa esperienza più come un onore che come un onere, privando così il tuo incarico del suo significato e della sua istituzionalità. In pratica, si è ridotto a mere apparizioni a vari eventi, invece di essere un’occasione per gestire con cognizione di causa la macchina amministrativa. Hai detto di aver affrontato sfide epiche, come scalare montagne a mani nude durante una tempesta, e ho cercato invano su Google Maps un riferimento geografico a questa avventura. Ma, ahimè, nulla da segnalare”.

E continua: “Riguardo alle tue affermazioni sulle riduzioni dello staff e delle consulenze, non c’è molto di cui vantarsi, considerando il disastro in cui si trova la città sotto ogni punto di vista. Pertanto, sarebbe stato meglio assumere gente valida e capace per permettere alla città di rialzarsi davvero. Hai sottolineato di non essere un politico di professione e di non aver intrapreso questo percorso con l’obiettivo di diventarlo, ma questo era evidente a tutti e non necessitava di ulteriori spiegazioni. Hai parlato di eredità, progettualità e opportunità per chi verrà dopo di te, ma non hai fornito dettagli su cosa intendessi. L’albo pretorio del Comune, invece, parla in modo chiaro e trasparente, mostrando un totale vuoto di iniziative in questi poco più di 21 mesi, nonostante ci fossero finanziamenti disponibili dal Pnrr. Per quanto riguarda il piano di riequilibrio finanziario, è importante sottolineare che non si estende fino al 2046, ma al 2027. È ora di smetterla di ingannare tutti su questo punto e soprattutto basta con il fare la vittima, poiché quando ti sei candidato avevi il dovere di sapere a cosa andavi incontro”.

Poi conclude: “Infine, ‘il cuore oltre l’ostacolo’ è un bel motto, ma mi chiedo se il cuore a cui ti riferisci non sia stato un po’ troppo incline a mostrarsi nei selfie anziché a risolvere i problemi di Manfredonia. L’amore per la propria città bisogna dimostrarlo con le azioni, non con inutili comunicati stampa. Caro sindaco, hai sicuramente lasciato un segno a Manfredonia, perché grazie a te, è diventato chiaro a tutti che è giunto il momento di iniziare una nuova era, in cui la politica si basi su trasparenza, competenza e preparazione”.