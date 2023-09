Esordio amaro per il Foggia, rossoneri sconfitti 2-0 dal Taranto. In gol Antonini e Kanoute

Esordio amaro per il Foggia nel campionato di serie C. Nel derby col Taranto, brutta prestazione dei dauni sconfitti 2-0 allo Jacovone. Cudini all’esordio propone il 4-3-3 con Schenetti, Tonin e Tounkara nel tridente, lasciando inizialmente in panchina Peralta. Il Taranto inizia con il 3-5-2, con Ferrara e Romano sulle fasce, con le due punte Cianci e Bifulco. Primo tempo avaro di emozioni e squadre bloccate. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce subito Peralta al posto di uno spento Tounkara. Ed è proprio l’attaccante italo-argentino a creare scompiglio nell’area rossoblu con un forte tiro dal limite deviato in angolo. Nel frattempo i tifosi foggiani entrano nel settore ospiti. Al 21’ il Taranto passa in vantaggio. Angolo di Ferrara, la palla arriva ad Antonini che in sforbiciata batte Dalmasso. 1-0.

Cudini corre ai ripari e inserisce Embalo al posto di Schenetti. Foggia che prova a reagire dopo il bel gol del Taranto, ma sono gli ionici a chiudere il match nel finale con una grande azione di contropiede: Kanoute triangola con Samele che gli serve sulla testa un assist che l’attaccante senegalese non sbaglia. Taranto 2 Foggia 0.