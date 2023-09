Omicidio Franca Marasco, attesa per l’autopsia. Inviata al Ris l’arma usata dall’assassino

Proseguono le indagini sull’omicidio di Franca Marasco, la tabaccaia 72enne uccisa nel suo negozio lunedì 28 agosto. All’inizio della settimana prossima sarà effettuata l’autopsia che potrebbe fornire qualche elemento in più agli investigatori, soprattutto relativamente ad altezza e forza fisica del killer. Infine ci saranno i funerali. Il Comune ha già proclamato lutto cittadino per le esequie della povera Franca.

Intanto, il coltello da cucina, rinvenuto sull’asfalto, davanti all’ingresso dell’attività commerciale, è nelle mani dei carabinieri del Ris di Roma per gli accertamenti del caso.

L’anziana sarebbe stata aggredita mentre si trovava nei pressi del bancone, forse lateralmente ad esso. Si sospetta che possa aver reagito al malvivente scatenando una breve colluttazione fino alla coltellata mortale all’altezza della testa, davanti al piccolo ingresso dell’attività. Franca Marasco, infatti, è stata ritrovata da un cliente, in una pozza di sangue, sull’uscio della tabaccheria con i piedi che ostruivano la porta di accesso.

Il suo omicidio ricorda molto quello di Francesco Traiano, il 38enne ammazzato nel suo bar tabacchi nel 2020. Anche lui, infatti, fu accoltellato al capo. Ma mentre per l’uccisione di Traiano c’erano telecamere sia all’interno che all’esterno del locale, decisive per identificare gli assassini, nel caso della tabaccaia la videosorveglianza è praticamente assente. Nessun occhio digitale all’interno del negozio né all’esterno. I carabinieri stanno scandagliando i filmati di altre telecamere, quelle situate nelle vie limitrofe pur di trovare qualche indizio, ma l’indagine non è affatto semplice.

Al momento, l’ipotesi principale è la rapina finita male, ma non si esclude che l’assassino cercasse nel negozio qualcosa di specifico. Non sarebbero stati portati via né denaro, pochi spiccioli, la 72enne aveva appena riaperto dopo un mese di ferie, né altri oggetti come le sigarette che pare non venissero più fornite all’attività per precisa volontà della donna. Sarebbe stato portato via il telefonino, ma la notizia non trova conferme.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui