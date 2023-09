Il Foggia mostra le maglie della stagione 2023-2024. Satanelli sul fianco per la tenuta da trasferta

Il Foggia, alla vigilia dell’inizio del campionato, ha annunciato e mostrato le nuove maglie: “Ecco a voi le tre maglie ufficiali che indosseranno i nostri ragazzi! Tra le nostre vie. Maglia Home: il classico rosso e nero, i nostri colori sociali che rappresentano l’orgoglio della nostra città! Il rosso come la passione il nero come la determinazione.

Maglia Away: Un omaggio ai nostri tifosi, alla nostra identità, conosciuta in tutto il mondo. Tornano i Satanelli stampati sulla nostra maglia.

Maglia Third: torna il celeste per solo la seconda volta nella storia, prima un’apparizione in Serie C ai tempi di Nocera, con fascia rossonera obliqua”.