Piazza gremita a Manfredonia per il concerto di Orietta Berti. Poi in spiaggia lo spettacolo dei fuochi pirotecnici

Piazza gremita a Manfredonia per la serata clou della festa patronale dedicata alla Madonna di Siponto. Star della serata, Orietta Berti che si è esibita dopo l’intervento del vescovo Franco Moscone.

Nonostante le critiche per il cartellone civile avaro di appuntamenti, ieri sera tanta gente è accorsa in piazza Giovanni XXIII, per tutti piazza Duomo. La cantante di “Finché la barca va” ha intrattenuto i presenti con alcune delle sue intramontabili canzoni e con i più recenti tormentoni estivi che l’hanno vista al fianco di Fedez, Rovazzi e Achille Lauro.

Infine, oltre all’immancabile luna park, in spiaggia castello c’è stato l’immancabile spettacolo dei fuochi pirotecnici.