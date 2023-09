Doccia gelata per i Romito, il “Guarda che Luna” non s’ha da fare. Consiglio di Stato rigetta il ricorso

Nelle scorse ore, i magistrati hanno “ritenuto che non può ritenersi facilmente amovibile una struttura che necessita di 49 giorni per il rimontaggio” e che non sarebbe “più attuale il periculum in mora, fermo restando che lo smontaggio della struttura dovrà comunque intervenire entro il 30 settembre”.

Ricordiamo che il “Guarda che Luna”, dopo una lunga battaglia legale, è stato rimosso alla fine del 2022 in quanto ritenuto “stagionale”. Il locale, dunque, andrebbe montato e smontato ogni anno in occasione della stagione estiva. Ma la netta presa di posizione della Prefettura di Foggia e le tempistiche ormai ridotte al lumicino, hanno per il momento “congelato” la struttura.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui