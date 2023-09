Due acquisti last minute per il Foggia. Intanto, Vacca e Frigerio tornano in gruppo

Si chiude il calciomercato in Italia e il Foggia mette a segno due colpi last minute. Preso dall’Inter, Franco Vezzoni, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025. Vezzoni è un centrocampista classe 2001.

Acquisito a titolo definitivo anche Carlos Apna Embalo dal Cittadella che si lega al club rossonero fino a giugno 2024. Embalo, attaccante classe 1994 nato a Bissau, con doppia cittadinanza portoghese-guineana.

Infine, una gradita notizia per tanti tifosi: “Il Calcio Foggia 1920 è lieto di annunciare che i calciatori Marco Frigerio e Antonio Vacca continueranno ad indossare la maglia rossonera anche in questa stagione sportiva – riporta il club in una nota -. In riferimento al tesserato Marco Frigerio, si precisa che la proprietà ha rinunciato ad ogni proposta pur di continuare il percorso iniziato da Marco con i Satanelli, puntando su quello che è il talento dimostrato nella scorsa stagione dal calciatore”.