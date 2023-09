Comune di Foggia, ecco le nomine della Commissione Straordinaria. Volti nuovi nel cda di Amiu

“Alta formazione, comprovata competenza, esperienze professionali specifiche e disponibilità assoluta. Questi i criteri che hanno guidato la Commissione Straordinaria nella scelta dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione di Amiu – società partecipata per la raccolta dei rifiuti”. Lo riportano i commissari di Foggia.

“Per essi, nel corso dei primi contatti, forte e chiaro il mandato del prefetto Vincenzo Cardellicchio (in foto con gli altri due commissari): ‘Tutelare gli interessi della città e dei cittadini di Foggia con disponibilità assoluta, fermo rigore, capacità e sensibilità amministrativa’. Sono stati prescelti Adelina Di Pietro e Raphael Rossi che hanno maturato importanti esperienze professionali. La prima fino a maggio scorso è stata componente e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Acea Ato2 S.pA. del Gruppo Acea di Roma ed il secondo ha recentemente concluso il mandato commissariale come amministratore unico di Ase S.pA. – Società dei servizi di Igiene urbana di Manfredonia e Vieste. Una scelta assunta per dare urgente e piena cura alla città di Foggia nell’ambito della compartecipata con la città di Bari che ha già rinnovato i propri rappresentanti. Entrambi i candidati, attesa la straordinarietà della gestione commissariale in corso ed in spirito di leale professionalità, hanno assicurato la propria assoluta disponibilità, su espressa richiesta del prefetto Cardellicchio, a restituire l’incarico laddove l’amministrazione eletta ritenesse di dover formulare diverse scelte rappresentative”.

Differente l’attività della Commissione per le restanti nomine non di amministrazione diretta ma afferenti, invece, a funzioni di solo controllo. “Non essendo possibile il rinnovo per più di due volte del precedente presidente ai sensi dell’art. 235 del Tuel è stato nominato Pompeo Balta come presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune. Lo stesso, con studio professionale nella città di Foggia, vanta nell’incarico una specifica competenza e la reiterata e varia esperienza più che decennale. Gli altri due componenti Massimo Versienti e Pasqua Borracci sono invece stati estratti a sorte in Prefettura il 9 agosto scorso come previsto per legge.

Avendo poi accertate favorevoli condizioni per un possibile differimento delle nomine nei Collegi sindacali per le altre partecipate di riferimento comunale, la Commissione ha ritenuto di poter rimettere alla autonoma valutazione della prossima amministrazione, gli elenchi dei candidati che hanno risposto alla richiesta di manifestazione di interesse, in segno di rispetto e considerazione nei confronti di chi verrà prescelto, dalle cittadine e dai cittadini elettori, alla guida della città”.