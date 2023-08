“Franca negli ultimi tempi aveva paura”. Giallo sul cellulare scomparso. Continua la caccia al killer

“Aveva paura. Era spaventata da qualcosa”. È quanto raccontano alcuni foggiani del quartiere dove è avvenuto l’omicidio di Franca Marasco, la 72enne tabaccaia uccisa lunedì mattina nella sua attività di via Marchese De Rosa.

Cosa preoccupava Franca? Perchè era così intimorita? Forse per le rapine subite nei mesi scorsi? “Chiudeva il negozio e andava via di fretta”, ha spiegato un residente a Rai 1.

La donna sarebbe stata vittima di un tentativo di rapina, non risultano oggetti o soldi portati via. Sarebbe però sparito il suo cellulare, stando a quanto riportato dagli inviati de La Vita in Diretta. Una informazione non ancora confermata dagli inquirenti.

Nel frattempo proseguono le indagini, i carabinieri sperano di individuare l’assassino anche attraverso i filmati della videosorveglianza.