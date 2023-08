Canonico: “A Foggia c’è la moda di criticarmi”. Poi annuncia Tounkara e Carillo

“A Foggia c’è la moda di criticarmi anche se le cose vanno bene. Per fortuna sono in pochi”. Così Nicola Canonico durante la conferenza stampa organizzata dopo il rigetto del ricorso per il ripescaggio in B.

I rossoneri, ormai è chiaro, dovranno rimboccarsi le maniche e preparare la sfida con il Taranto per la prima di Serie C.

“La squadra sarà all’altezza – ha assicurato Canonico -. Vacca? Ci sono valutazioni in corso mentre Frigerio è ancora in malattia. Il mercato chiude venerdì e se non arriveranno offerte rientrerà in gruppo”.

Lite tra mister Cudini e ds Belviso? “Una falsità messa in giro da qualcuno nelle chat”.

Poi Canonico ha annunciato l’attaccante Mamadou Tounkara, 27enne senegalese presentato proprio durante l’incontro con i giornalisti. Il giocatore è entrato in sala stampa e si è presentato mostrando una certa scioltezza. “Dicono che ho un caratterino? Questo lo scrivono i giornalisti ma io sono un ragazzo come tanti altri a cui piace scherzare. Non mi ispiro a nessuno e non voglio assomigliare a nessuno, sono Tounkara”.

Canonico ha annunciato anche l’acquisto di un centrale difensivo di sinistra, Luigi Carillo, anche lui 27 anni, proveniente dal Novara.