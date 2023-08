Auto rubata agli sposini, la coppia: “Ora siamo in viaggio di nozze. Felici del ritrovamento”

“Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito al ritrovamento dell’auto e soprattutto dell’abito da sposa. Se non ci fosse stata una vera e propria mobilitazione, questo risultato non sarebbe arrivato”. Lo dice Pasquale, 36 anni marito di Rosalba 37 anni, la coppia di novelli sposi, con un bimbo piccolo, ai quali nella notte tra sabato e domenica scorsi era stata rubata l’auto con gli abiti da cerimonia parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia.

“Stamani siamo stati contattati dal comando dei carabinieri che ci ha avvertito del ritrovamento – continua Pasquale -. Ora siamo in viaggio di nozze all’estero, e siamo davvero felici del ritrovamento. Al ladro non sento di dire nulla, anche perchè non credo si sia pentito, ma che sia stato portato alla restituzione proprio per la grande mobilitazione che c’è stata in città. Noi viviamo e lavoriamo a Roma, ma siamo sempre felicissimi di rientrare in provincia di Foggia, nel nostro comune sui Monti Dauni”. La coppia, appena tornerà dal viaggio di nozze, rientrerà in possesso dell’auto e degli abiti. (Ansa).