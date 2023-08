Foggia piange Franca, una vita dedicata alla sua amata tabaccheria. “Questa città non è un posto sicuro”

Ha lavorato fino a 72 anni per poi morire accoltellata nella sua tabaccheria. Foggia attonita per la morte di Franca Marasco, uccisa brutalmente da un rapinatore al momento ignoto.

“Conoscevo la signora Franca da 26 anni”, dice all’Ansa Maurizio, titolare di un negozio per parrucchiere da uomo che si trova a pochi passi dalla tabaccheria. “Era una signora sempre disponibile. Sono cresciuto qui. Non ci sono parole”, aggiunge. Dello stesso tenore le parole di tante persone accorse sul posto. “Alle 12 sono passato con il cane davanti all’ingresso ed era tutto nella norma. Poi abbiamo sentito le sirene e abbiamo appreso la terribile notizia. È una città invivibile ormai. Non è più un posto sicuro”, riflette Luigi, 49 anni. La pensa così anche un gruppo di giovani: “Non è più possibile vivere in queste condizioni. Non ci sentiamo sicuri”. Mentre Giuseppe, che conosceva la vittima ed era anche suo coetaneo, è sconvolto. “Assurdo perdere la vita mentre si lavora”. In effetti Francesca Marasco era una lavoratrice indefessa. Era una donna molto amata e conosciuta soprattutto nel quartiere. Storica la tabaccheria, alla quale la donna aveva dedicato tutto il suo tempo.