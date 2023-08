Accoltellata a morte nella sua tabaccheria, nei video la fuga del killer. Ipotesi rapina finita male

Le telecamere della videosorveglianza avrebbero filmato la fuga del killer di Francesca Marasco. In queste ore, i carabinieri hanno acquisito una serie di video dagli impianti installati nei pressi della tabaccheria “Sali e Tabacchi” di via Marchese De Rosa, scenario del terribile omicidio della 72enne tabaccaia.

Francesca Marasco, per tutti Franca, è stata uccisa intorno alle 13 di oggi all’interno della sua attività gestita per decenni insieme alla madre e poi da sola per la morte del genitore. “Era casa e lavoro”, ha raccontato a l’Immediato un residente che la conosceva bene.

La vittima sarebbe stata sorpresa dall’aggressore al bancone e accoltellata più volte. La pista della rapina finita male resta la più accreditata, ma non è l’unica alla quale gli investigatori starebbero lavorando. L’attività era stata rapinata anche nel recente passato.

