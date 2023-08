Michele Emiliano a sorpresa: “Terzo mandato? No, se potessi mi candiderei a Foggia”

“Non c’è nessuna mia esigenza personale (per candidarsi al terzo mandato da governatore della Puglia, ndr). Ho 64 anni e nella mia vita istituzionale ho avuto 100 volte quello che potevo immaginare. Però una cosa che farei volentieri è candidarmi a sindaco di Foggia perché vedo a che a Foggia c’è una difficoltà a trovare candidati a sindaco”. L’ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal palco della rassegna di Affari italiani in corso a Ceglie Messapica, nel Brindisino.

Emiliano ha aggiunto: “In una città che ha avuto uno scioglimento per mafia e che richiederebbe un impegno d’amore da parte di tutta la comunità per uscire da questa situazione, io mi candiderei. E se non avessi l’impegno di terminare il mandato in Puglia e di essere di una città in concorrenza calcistica con Foggia – ha sorriso – sinceramente in questa situazione Foggia meriterebbe una cosa del genere, perciò faccio un appello a chi è nato a Foggia a farsi avanti”. (Ansa).