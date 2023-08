Omicidio tabaccaia, Furore: “A Foggia ogni giorno è un’incognita”. Piemontese: “Ognuno di noi deve contribuire al cambiamento”

“Esprimo, a titolo personale e in rappresentanza del MoVimento 5 Stelle, le più sentite condoglianze ai familiari, ai parenti, agli amici di Francesca Marasco, brutalmente assassinata nella sua tabaccheria questa mattina nel corso di una rapina, l’ennesima in una città dove il combinato disposto di mafia e microcriminalità rende ogni giorno un’incognita”. Lo afferma l’europarlamentare foggiano, Mario Furore.

“Una tragedia che trascina ancora una volta la nostra città e la nostra comunità in un incubo che sembra non conoscere mai fine, che riapre ferite dolorose e interrogativi inquietanti, ai quali occorrerà rispondere con una serie di atti e iniziative non più prorogabili se vogliamo davvero garantire un presente e un futuro a Foggia. Era il giorno della riapertura dell’attività dopo le ferie estive, e pensare che pochi euro valgano il sacrificio di una vita è ancora più insopportabile.”

Il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese ha rilasciato il seguente commento in relazione alla tragica rapina che ha sconvolto la città di Foggia: “Chi ha ucciso stamattina Franca Marasco ha tolto alla comunità foggiana una vita fatta di dedizione al lavoro e di gentilezza nei confronti di tante persone che, in queste ore, moltiplicano lo sconcerto e la rabbia per un gesto di barbarie che ha sconvolto tutti. Ognuno di noi, nella sfera pubblica come in quella privata, ha il dovere di contribuire al cambiamento che serve alla gente di Foggia per vivere serenamente la nostra città. A nome di tutti i pugliesi, esprimo la vicinanza e la solidarietà più affettuose ai familiari e agli amici”.