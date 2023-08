Terzo appuntamento con “Green Note”, arriva la danza con ResExtensa e il trio jazz di Luca Giannotti

La Foresta Umbra accoglie il terzo appuntamento di “Green Note – Gargano Jazz & Food” – l’evento che celebra e valorizza tre eccellenze come la Foresta Umbra, il jazz e la dieta mediterranea – e l’Elda Hotel si trasforma nel jazz club più magico ed esperienziale di Puglia. Sabato 26 agosto spettacolo inedito con l’incontro della danza della compagnia ResExtensa e il jazz di Luca Giannotti. La rassegna è ideata e coordinata dall’Agenzia di Comunicazione e Promozione Scopro con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese, del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, con il patrocinio dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Vieste e dell’Ente Parco. Info e costi: + 39. 0884.594685

Il terzo appuntamento con “Green Note”, dopo il teatro di Corrado Tedeschi e delle magiche note di Rita Marcotulli, è con la seconda novità del cartellone. La Foresta Umbra, dopo il teatro, accoglierà la danza aerea della compagnia Res Extensa e “Semi e Radici”, uno spettacolo di danza contemporanea completamente immerso nella natura. Musica dal vivo e corpi pulsanti in armonia con il creato in una serata all’insegna dell’ascolto del magico suono della foresta. Lo spettacolo, creato unicamente da Elisa Barucchieri per questo luogo così speciale, alternerà la danza, la musica e le parole. Elisa Barrucchieri è una danzatrice italiana. Dopo la laurea al Middlebury College nel Vermont, Double Major in antropologia culturale e danza contemporanea, ha studiato danza contemporanea, improvvisazione e coreografia con insegnanti come Andrea Olsen, Penny Capbell e Peter Schimtz. È fondatrice e direttrice artistica di ResExtensa, compagnia di danza capofila di una residenza nel progetto Teatri Abitati.

Ad accompagnare la danza di Res Extensa ci sarà la musica di Luca Giannotti che, con il suo trio, propone un repertorio rappresentativo del suo percorso jazzistico, con l’intento di condensare in un unico concerto alcuni brani originali, assieme a quelli che sono stati i suoi più grandi punti di riferimento come Bill Frisell, John Scofield e compositori come Chick Corea, Steve Swallow e Carla Bley. Completano il trio Enrico Palmieri al contrabbasso e Marco Campanale alla batteria.

L’evento di “Green Note”, come da tradizione, sarà accompagnato da un’esperienza culinaria tipica, che unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel e con lo chef Libero Ratti – i sapori e gli odori del nostro Gargano. Il terzo appuntamento della rassegna comincerà alle ore 20.00 con i saluti istituzionali e la degustazione esperienziale, mentre dalle ore 21.30 andrà in scena lo spettacolo “Semi e Radici” della compagnia Res Extensacon Luca Giannotti Trio.

La chiusura della terza edizione di “Green Note – Gargano jazz and food” sarà affidata al direttore artistico della rassegna, Gegè Telesforo, che venerdì 1 settembre porterà sul Gargano il suo nuovo progetto, Big Mama Legacy.

Il cartellone – ideato e coordinato dall’Agenzia di Comunicazione e Promozione Scopro, è promosso con il Teatro Pubblico Pugliese, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il patrocinio dell’Ente Parco e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Vieste – porta la firma artistica di Gegè Telesforo.

Al Festival jazz, negli anni, hanno partecipato grandi nomi della scena nazionale ed internazionale come Paul Wertico (storico batterista di Pat Metheny), Nick The Nightfly, Gegè Telesforo, Fabio Zeppetella (con Roberto Gatto e Ares Tavolazzi), Francesca Tandoi (con Amedeo Ariano e Luca Bulgarelli), GuitArt Quartet con Dino Plasmati e Antonio Tosques, Trio Bobo (con Christian Meyer, Falso degli Elio e le Storie Tese e Alessio Menconi, storico chitarrista di Paolo Conte), IBeatiPaoli e Mediterranean Tales (composto da Pasquale Stafano e Gianni Iorio).