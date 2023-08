Pista pedo-ciclabile al posto della ferrovia, avviata raccolta firme a San Menaio

E’ iniziata ieri sera a San Menaio la raccolta firme relativa alla rimozione del tronco ferroviario che va da Rodi Garganico a Peschici-Calenella, soprattutto il binario che costeggia il lungomare da Rodi a San Menaio. Nella piazzetta antistante la Torre Preposti, si sono radunati una cinquantina di persone tra cui amministratori, imprenditori turistici e semplici cittadini. In prima linea la senatrice Annamaria Fallucchi.

“Quel binario va assolutamente eliminato per creare un nuovo spazio, un viale alberato e illuminato dedicato a pedoni e ciclisti, che restituisca alla comunità la bellezza naturale del luogo. Da premettere che non abbiamo nulla contro Ferrovie del Gargano, alla quale abbiamo chiesto di proporci una valida alternativa per collegare Rodi a Peschici e Vieste, magari con bus e navette elettrici. Ho parlato con i sindaci di Rodi e Vico, e sono pienamente d’accordo”. Anche cittadini e turisti la pensano alla stessa manierea. “Quella ferrovia è obsoleta, va subito dismessa”.