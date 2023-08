Degrado e incuria, il grottone di Manaccora è completamente abbandonato

Degrado e incuria per troppi anni. Il Grottone di Manaccora è in completo stato di abbandono e i tanti turisti che cercano di visitarlo restano delusi. All’interno rifiuti di ogni genere fanno da contorno al ricco patrimonio culturale presente all’interno. Si tratta di uno tra i primi siti archeologici scavati sul Gargano e tra i più interessanti di tutta la Daunia, luogo dove si praticava il culto delle acque. Ma qualcosa finalmente si muove. La nuova amministrazione comunale di Peschici, attraverso il POR Puglia – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale – ha ottenuto un cospicuo finanziamento pari ad oltre un milione di euro per il recupero e la fruizione del sito.

“E’prioritario da parte di questa amministrazione preservarne la sua conservazione, oltre che, garantirne la completa fruizione alla cittadinanza e agli ospiti attraverso la creazione anche di un percorso espositivo. Non solo recupereremo il grottone, ma anche i vicini ipogei, creando un percorso pedonale collegato. Inoltre abbiamo chiesto al Demanio la Torre di Monte Pucci dove è nostra intenzione allestire un info Point con annesso Museo del mare. Nei prossimi giorni partirà la rimozione dei rifiuti all’interno del grottone”.