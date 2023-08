Raffiche di maestrale bloccano diversi traghetti per le Tremiti, molti passeggeri a terra

Le avverse condimeteo che da ieri stanno interessando il mare Adriatico con forti raffiche di maestrale, hanno impedito ai vari traghetti di salpare dal porto di Termoli verso le Isole Tremiti, lasciando a terra tantissima gente in una calda domenica di agosto. Chi ha potuto è salito sulla motonave Santa Lucia, altri hanno raggiunto i porti del Gargano che sono collegati con navi traghetto della società NLA-Navi Tremiti che nonostante il mare mosso hanno garantito i collegamenti da Manfredonia, Vieste, Peschici e Rodi Garganico, con il pienone di gente.

“I nostri comandanti – fanno sapere dalla compagnia navale – hanno avvisato i passeggeri delle condizioni del mare che nel pomeriggio andavano a migliorare, quindi in tutta sicurezza abbiamo garantito il collegamento dal Gargano alle Tremiti e ritorno, anche perché con il servizio ticket on-line, non possiamo permetterci di lasciare i passeggeri sulle isole, a meno che le condizioni meteo non lo consentano. Solo così l’autorità marittima con un’attenta valutazione delle condizioni meteo, autorizza l’uscita”.