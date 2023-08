Appello del Riuniti di Foggia ai cittadini: “Incidenti e traumi, serve sangue per gli interventi”

In estate solitamente le donazioni di sangue si riducono in maniera importante. Anche quest’anno si sta purtroppo assistendo ad una contrazione delle donazioni e ad un incremento del fabbisogno legato anche al numero di interventi in emergenza per incidenti ed eventi traumatici.

Si ricorda che la terapia trasfusionale è salvavita e non differibile per pazienti oncologici, ematologici, talassemici e per tutti coloro che accedono al Pronto Soccorso per gravi emorragie, traumi, interventi chirurgici o durante e dopo il parto. Si rivolge, quindi, un accorato appello a tutti i cittadini, donatori periodici e non, ad effettuare una donazione di sangue.

Si può donare recandosi direttamente presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale del “Policlinico Foggia” dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.