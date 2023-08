A Pietramontecorvino è la notte di Vasco con i “Senza Resa”

I “Senza Resa”, nel 2007, sono stati giudicati miglior Cover Band di Vasco Rossi nell’ambito del “Vasco cover band festival” organizzato da Diego Spagnoli (stage manager di Vasco). Dal 1999, anno di fondazione, da ben 24 anni la formazione ha girato l’Italia in lungo e in largo, portando le canzoni del più grande rocker italiano di tutti i tempi in oltre 300 piazze del Bel Paese, da Nord a Sud, partendo dalla provincia di Foggia. La band ha spesso diviso il palco con molti dei musicisti di Vasco Rossi: oggi, sabato 19 agosto, dalle 21.30 a Pietramontecorvino, sul palco di Piazza dei Martiri del Terrorismo ci saranno il grande Andrea Innesto detto Cucchia, Daniele Tedeschi, Ricky Portera e Mimmo Camporeale. Quarantacinque anni di successi e di canzoni indimenticabili in uno spettacolo, quello dei Senza Resa, in cui Vasco sembra essere sul palco e tra il pubblico a cantare lui stesso.



IL 20 AGOSTO RICORDANDO NADIA TOFFA. Domenica 20 agosto, dalle 20.30, il Palazzo Ducale di Pietramontecorvino ospiterà un evento benefico, “I colori del coraggio”, nel segno della lotta contro il cancro e nel ricordo di Nadia Toffa, indimenticata giornalista de “Le Iene”, autrice di importanti inchieste a difesa dei diritti dei cittadini. Nadia Toffa lottò con il cancro senza nascondere la malattia, anzi raccontandola come “occasione di rinascita” e motivo di speranza, infondendo coraggio a tanti malati. Si è spenta dopo una lunga battaglia il 13 agosto 2019. Dopo la sua morte, grazie a una petizione spontanea online che ha raccolto più di centomila firme, è stato deciso che il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto portasse il suo nome. Domenica a Pietramontecorvino saranno presenti Margherita e Maurizio, i genitori di Nadia Toffa che, assieme a medici esperti, illustreranno i passi in avanti compiuti nella lotta contro il cancro e i progetti della Fondazione Toffa attraverso la quale quella lotta sta continuando.