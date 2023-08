“Città senza guida, va salvata dalle mafie”, Marcone su elezioni a Foggia: “Candidati degni”

Daniela Marcone, vice presidente nazionale di Libera, rompe gli indugi e commenta i due anni di commissariamento al comune di Foggia, e lo fa alla vigilia di una campagna elettorale che ancora non entra nel vivo, al netto del periodo ferragostano.

“Sui due anni di commissariamento, al di là delle azioni e degli interventi tecnici che andavano comunque fatti, ho notato un’unità che si è persa – spiega . Vedo una città senza una guida, c’è molta disgregazione, frammentazione, soprattutto a livello sociale. Certo, ai commissari non si poteva chiedere di più. Ora occorre riprendere in mano lo stato sociale della nostra comunità che non dimentichiamolo è sempre il capoluogo della Capitanata. Le prossime elezioni? Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche, mancano solo due mesi al voto, dobbiamo mettere in agenda le tematiche, oltre ai nomi. I candidati che si presentino subito alla città, ci dicano su quali tematiche vogliono lavorare, mentre i cittadini si dovranno recare alle urne convinti di fare la scelta giusta. Mi rivolgo soprattutto a quella gente che da anni ha smesso di andare a votare. E’ importante perchè bisogna evitare di far entrare eventualmente in amministrazione comunale le mafie che hanno poi determinato lo scioglimento del consiglio. quelle mafie”.

I nomi in campo e i presunti tali la convincono? “Si, penso che siano tutte persone degne di poter affrontare la competizione. Mi auguro che anche la cosiddetta coalizione del campo largo ufficializzi presto il suo nome. I foggiani devono sapere, altrimenti continuano a brancolare nel buio”.