Incidente nel Foggiano, camion fuori strada: traffico deviato

A causa di un incidente, è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto della SS655 “Bradanica” ad Ascoli Satriano in provincia di Foggia.

Il sinistro, avvenuto al km 33,600, ha coinvolto un autocarro che è finito fuori strada. Per consentire le operazioni di recupero del mezzo, il traffico viene deviato lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco.



Sul posto sono presenti Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per consentire le operazioni di ripristino della regolare transitabilità appena possibile.