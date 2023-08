Sindaco Vieste: “Campagna denigratoria per favorire l’Albania, colpite migliaia di aziende”

“L’estate 2023 è passata sotto il cosiddetto ‘fuoco amico’ dei media nazionali, che nelle ultime settimane hanno preso di mira l’industria turistica italiana del balneare che, da sola, rappresenta il 13% del PIL nazionale”. Nel giorno dell’Annunciazione, il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, si sfoga sui social.

“C’è campagna denigratoria volta a favorire le destinazioni straniere ed in particolare l’Albania. A tutti può capitare una esperienza di uno stabilimento balneare, di un ristorante o di un negozio con prezzi esagerati ma questo non basta per etichettare come ‘carissime’ tutte le località turistiche Italiane. Colpire la professionalità di migliaia di aziende che fanno i salti mortali per mantenere i prezzi competitivi è una vera ingiustizia, orchestrata non si sa per quale motivo dai media. Oggi il mio augurio va a tutte le aziende e ai loro lavoratori che rappresentano una parte importante della nostra economia nazionale, che ogni giorno lavorano instancabilmente per regalare delle emozioni indimenticabili ai nostri ospiti”, conclude.