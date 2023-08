Nibali si allena sul Gargano, tappa a Vieste con i ciclisti garganici

Antonio Nibali, ciclista che corre per l’Astana Qazaqstan, fratello minore del più famoso Vincenzo Nibali, leggenda del ciclismo, in questi giorni è a Vieste per allenarsi sulle tortuose strade del Gargano

E’ stato accolto dal gestore del villaggio Euro 92, Nicola Dinuzio e dal referente viestano della squadra nazionale Rodman Azimut, Antonio Silvestri, ciclista vetereno del Gargano. Nibali ha condiviso tre tappe con i ciclisti viestani: Vieste, Monte Sant’Angelo, Carpino- Foresta, e tra la strada statale 89 Valico del lupo e la meravigliosa litoranea Mattinata -Vieste. E’ rimasto sorpreso dalla bellezza naturale di Vieste e delle strade da percorrere per arrivare nella città del Pizzomunno. Tra le sue esortazioni quella di ritornare a pedalare sul Gargano ed essere ospite d’onore viestano.