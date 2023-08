Violento impatto tra due auto, una Kia e una Jeep, tra via Natola e via Grassi a Foggia. L’incidente, nel quale sono rimaste ferite 4 persone, è avvenuto nei pressi di un incrocio semaforico.

Dopo l’urto l’utilitaria si è schiantata contro un marciapiedi abbattendo un segnale stradale. I feriti trasportati in pronto soccorso; non si conoscono le loro condizioni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro.