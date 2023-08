Tutto in una notte, sabato 19 agosto la prima edizione di “La Massarìa One Night Soul Jazz Festival”

Tutto in una notte. Eventi musicali unici, frutto dell’incontro di artisti con percorsi differenti che sperimentano una collaborazione in un grande concerto soul jazz.È la formula originale di “La Massarìa One Night Soul Jazz Festival” che, il prossimo sabato 19 agosto, vedrà esibirsi Roberta Gentile e Pietro Gallo Trio, nel cuore del Tavoliere delle Puglie, negli spazi all’aperto dell’agriresort alle porte di Stornara, in provincia di Foggia.

La cantante andriese approfitta di una pausa del “Battito World Tour” di Eros Ramazzotti per condividere il progetto con Pietro Gallo, pianista e tastierista che ha collaborato con Ron e Tosca Donati.

Tra calici di vino e una cena gourmet con prodotti del territorio, Roberta Gentile e il Pietro Gallo Trio, con Donato Sardone al basso e Donatello Giorgio alla batteria, daranno vita a un concerto di musica soul jazz, genere musicale molto coinvolgente, a cui sono dedicate pochissime manifestazioni o rassegne in Italia.

L’idea è di favorire la creazione di eventi musicali irripetibili, esperienze uniche tanto per gli artisti chiamati a collaborare, quanto per il pubblico

Alla cena e al concerto che cominciano alle ore 21 e si svolgono negli spazi all’aperto de “la Massarìa”, sulla strada provinciale 83 che collega Orta Nova e Stornara, si può accedere con prenotazione.