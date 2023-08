Da Nicola Piovani a Francesco Gabbani, ricco cartellone estivo a Sant’Agata di Puglia

Sul “Palco delle Puglie” l’estate “Capitanata” da Sant’Agata di Puglia. E’ il titolo del Cartellone estivo del borgo dei Monti Dauni che prevede un vero è proprio festival con ospiti di riguardo. Dal premio oscar Nicola Piovani a Francesco Gabbani, Sud Sound System, Dodi Battaglia, Neri per Caso, Rosa Chemical, Lucilla, Wax, Gaia, Nello Daniele, Ciccio Merolla, Nduccio, Pink Sonic, fino alla vocalist del Pink Floyd, Durga McBroom.

Fino al 28 agosto ogni giorno un concerto rigorosamente ad ingresso gratuito. Si parte mercoledì 16 agosto con una serata interamente dedicata a Pino Daniele con il fratello Nello e la band che ha lavorato con il cantautore napoletano che si esibiranno in Piazza XX Settembre. Da venerdì 18 a lunedì 21 agosto sarà la volta del “Ciccio Riccio in Tour” in piazza Perillo con Rosa Chemical, Gaia e Wax. Il 19 agosto in piazza XX Settembre serata dedicata al kabaret con il comico abruzzese Nduccio.Il 22 agosto si tornain piazza XX Settembre per una serata dedicata ai bambini con le canzoni di Lucilla, diventata l’idolo dei più piccoli, e non solo. Il 23 agosto sempre in Piazza XX Settembre appuntamento da non perdere con il maestro Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra. Noto autore di colonne sonore, ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano, vincendo il premio Oscar nel 1999 per le musiche del film La vita è bella. Il 24 agosto Sant’Agata di Puglia, unica località del Foggiano, celebra l’anniversario del più famoso disco dei Pink Floyd: The dark Side of the Moon, con i Pink Sonik ma soprattutto con la vocalist dei Pink Floyd, Durga McBroom, cantautrice e attrice statunitense tra le più in voga del panorama musicale mondiale. Il 25 agosto presso il campo sportivo comunale Francesco Gabbani in concerto (ingresso gratuito). Da stabilire le date dei concerti dei Sud Sound System, Neri per Caso e Dodi Battaglia.

L’estate santagatese offrirà altri due eventi significativi come il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti di chiare origini di Sant’Agata (20 agosto castello imperiale) e con l’intitolazione della piazza XX Settembre a Toni Santagata con una intera giornata dedicata al compianto cantante (2 settembre). Inoltre appuntamenti culturali con la rassegna “Libri e Trasonne” con la presentazione di libri nelle piazzette del centro storico, poi “Cinema e Teatro” con la proiezione di film e performance teatrali. Infine “Sant’Agata di Notte”, una immersionenotturna nei vicoli del borgo medievale per visitare chiese e monumenti della perla dei Monti Dauni. “Anche quest’anno – ha rimarcato il sindaco Pietro Bove – siamo riusciti ad organizzare un cartellone degno di nota, senza prelevare nulla dalle casse comunali ma grazie ai contributi di sponsor e ai fondi del Ministero della Cultura – Bando Borghi linea B. Un mese di agosto ricco di eventi musicali, culturali e di promozione turistica, con concerti rassegne letterarie, cinematografiche, teatrali e culturali. Vi aspettiamo a Sant’Agata”.