“Non mi candido a sindaco di Foggia”, Rosa Barone smentisce voci: “Episcopo nostra scelta”

“Ho letto di tutto in questi giorni, anche di una mia possibile candidatura, ma il Movimento 5 Stelle a Foggia ha scelto il suo candidato, anzi la sua candidata che è Maria Aida Episcopo. Senza se e senza ma”.

Lo ha ribadito l’assessora regionale Rosa Barone in una nostra intervista, confermando che i pentastellati non faranno nessun passo indietro e che nel caso sarebbero disposti a correre anche da soli. “Una donna volitiva, forte, molto competente, oltre che molto amata nel mondo del lavoro”. Anche senza alleanza con il Pd? “Stiamo discutendo, ma per noi il provveditore agli studi è la nostra candidata”.