Bagnini distratti su Whatsapp, bimba rischia di annegare a Margherita di Savoia

Margherita di Savoia con oltre 20 mila ombrelloni è la capitale pugliese della balneazione. Sulle ampie e attrezzate spiagge che vanno dal confine con la provincia di Foggia fino alla foce dell’Ofanto, da diversi anni esiste il servizio di salvamento collettivo con 25 torrette di avvistamento lungo tutto il litorale con all’opera 60 bagnini.

Eppure nella giornata di ieri non è bastato: due di questi sessanta bagnini – secondo una nota della Guardia Costiera della BAT, erano distratti da whatsapp e non sono intervenuti per soccorrere una bambina che stava in difficoltà tra le onde del mare mosso. A salvare la ragazzo il titolare di un lido circostante. Ai due bagnini multa di 2 mila euro.